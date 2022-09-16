Луганские дети написали письмо в Шадринск

В сквере Победы города Шадриска 17 сентября прошла благотворительно-патриотическая акция «Российская душа» в поддержку детей Луганска.

Руководитель Отдела образования администрации Шадринска Светлана Кислицына рассказала о том, что в настоящее время между местным отделом образования и луганской школой №4 подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

«Мы, луганчане и жители России – один народ, с одной верой, одними победами, одной культурой. В самое сложное время становления независимости ЛНР, когда жители Донбасса поднялись на борьбу за свои права – жить на своей земле, говорить на своем языке, за сохранение своей культуры и традиций, и в самые трудные, критические моменты, когда практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса, огромную помощь оказывал и продолжает оказывать нам братский российский народ. Благодаря единству Луганской Народной Республики и Российской Федерации мы сможем с честью выдержать все испытания», - зачитала она адресованное шадринцам приветственное письмо от педагогов и детей луганского учебного учреждения.

Директор Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Сергей Аксенов отметил, что проведение подобных мероприятий для жителей города стало хорошей и доброй традицией.

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что концертную патриотическую программу подготовили артисты творческих коллективов Шадринска, Катайска, Екатеринбурга и Шадринского муниципального округа. Свое мастерство присутствующим продемонстрировали самбисты и тяжелоатлеты. Кроме того, для участников акции развернулась ярмарка «Щедрые руки».

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.

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