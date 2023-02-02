Любителей силовых видов спорта позвали на зимний чемпионат по воркауту

В Кургане для любителей силовых видов спорта 18 февраля пройдет чемпионат зимнего сезона Курганской области по воркауту.

Местом проведения соревнований организаторы выбрали спортивную базу школы тхэквондо, расположенную в Заозерном районе Кургана.

В состязаниях могут участвовать как взрослые, так и дети, начиная с 14 лет, однако с письменного согласия законных представителей.

При начислении баллов будет применяться система оценок по каждому из трех критериев: силовые элементы, технические элементы и комбинации.

Силовые элементы - элементы, которые выполняются преимущественно за счёт мускульных усилий тела. Оценка зависит от сложности показанных элементов, качества их исполнения, обилия элементов из различных структурных групп и вариаций элементов внутри них.

Технические элементы - элементы, которые выполняются преимущественно за счет маховых движений, которые главным образом требуют технического мастерства. Оценка зависит от сложности показанных элементов, качества их исполнения, обилия элементов из различных структурных групп и вариаций элементов внутри них.

По комбинации оценивается сложность связывания элементов, выносливость атлета, целостность связок, наличие силовых и технических элементов в рамках комбинаций.

Имеется и система штрафов, например за падение, потерю координации на снаряде или на полу в зависимости от масштаба нарушения за каждый случай.

Поскольку воркаут относится к силовым видам спорта, где запросто можно получить травму, участникам рекомендовали оформить страховку. Каждый из них должен проконсультироваться с врачом.