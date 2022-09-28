Любителей туризма ждут в Курганском областном Доме народного творчества

В Курганском областном Доме народного творчества 27 сентября прошло мероприятие, посвященное Международному дню туризма.

С приветственным словом выступили начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко и председатель ассоциации туризма Курганской области Наталья Краснова. Прозвучало видеопоздравление от президента Ростуризма Зарины Догузовой.

В праздничной концертной программе выступили Павел Базанов, Ирина Райс, Алексей Ситников и Виктория Никифоренко, Анастасия Балдина, Ирина Верицкая и Илона Лещенко.

А уже 28 сентября в Курганском областном Доме народного творчества начнет свою работу выставка «Туризм в Курганской области». Всех посетителей выставки ждет рассказ об уникальных культурно-исторических местах региона, особенностях туристической сферы в Курганской области, интересные факты из истории города, а также тематические фотозоны. Посещение выставки бесплатно.

В рамках выставки для детей будет проводиться квест-игра «Туризм-это просто». Участники вместе с ведущим узнают интересные факты о Курганской области, смогут поучаствовать в викторине и конкурсах. Квест-игра «Туризм-это просто» проводится для групп от 10 человек по предварительной записи.

Запись для групповых экскурсий по телефону 46-44-16.

Фото с официальной страницы Курганского областного Дома народного творчества в социальной сети «ВКонтакте».

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