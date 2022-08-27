Любовь Обабкова – старейший киномеханик в Белозерском округе сегодня отмечает День кино

Любовь Анатольевна Обабкова – старейший киномеханик Белозерского округа, отдавшая этой профессии 39 лет своей жизни.

– Помню, еще в школе начала увлекаться кино, так как папа работал на кинопередвижке, ездил по району и показывал фильмы. Начала я свою трудовую деятельность в 1969 в кинотеатре «Колос», пройдя курсы при кинотеатре «Спутник» в Кургане. В 1972 вышла замуж и уехала в Пьянково, где продолжила работать киномехаником. Для многих людей поход в кино был настоящим праздником, а я – почти чародеем. Мне завидовали и взрослые, и дети: какая хорошая и интересная работа – постоянно смотреть новые фильмы, да ещё и бесплатно.

Но на самом деле сложностей в работе хватало. Рабочий день длился от начала первого сеанса до финальных титров последнего. Необходимо было выполнить норму посещений детских, взрослых киносеансов, план по выручке.

Да и обслуживание киноаппаратов требовало сноровки и быстроты реакции, киномеханик должен был уметь довольно многое. Прежде всего – заправлять плёнку в проекторы, которых на каждый зал требовалось как минимум два. В доцифровую эпоху ленты для транспортировки резались на 300-метровые куски, так что на стандартную бобину помещалось 10-20 минут фильма. Когда во время кинопоказа одна катушка заканчивалась, требовалось быстро запустить на втором проекторе следующую плёнку, подогнав конец одной бобины к началу другой стык в стык, чтобы переход произошёл незаметно – называлось это «перейти с поста на пост».

Заезженная плёнка часто рвалась, поэтому под рукой киномеханика непременно должен был быть склеечный прибор. В него закладывали плёнку, зачищали концы и соединяли специальным клеем. Схватывалась она быстро. Кроме того, в работе с аппаратом всегда существовал риск травмировать руки о его движущиеся части или обжечься. Регулярный техосмотр аппаратуры, чистка и смазка деталей также должен был делать киномехник.

– Работу вспоминаю с ностальгией. В день крутили по несколько сеансов. Зрительный зал набивался до отказа, люди приходили даже со своими стульями, если привозили индийский фильм. А какое впечатление производили индийские песни и танцы, – вспоминает Любовь Анатольевна. – Сначала, конечно, работалось без интереса, киномеханик в каждом селе был сам по себе, но все изменилось, когда директором киносети стала Фаина Федоровна Кондратова. Она познакомила нас друг с другом, объединила, часто устраивала вечера встреч, соревнования. Мы все стали жить дружно, ведь делали одно общее дело – приобщали население к культуре. Со многими у меня до сих пор остались хорошие отношения. Некоторых, к сожалению, уже нет.

Многолетний добросовестный труд товарищ Обабковой отмечен грамотами и благодарностями, она является ударником социалистического труда, в соревнованиях в киносети занимала призовые места,даже выигрывала утюг, путевку на ВДНХ.

Когда в домах стали появляться «видики», и в моду вошли видеокассеты, сельские клубы потихоньку стали пустеть. А потом и вовсе люди перестали ходить в кино. Киномеханики и банки с плёнками в сельских клубах ушли в прошлое. Такова жизнь.А сейчас благодаря интернету кино можно посмотреть везде: дома, в транспорте, в парке на скамейке, в кафе. Но как приятно вспомнить ту эпоху, когда все односельчане собирались вместе на киносеанс.

Ольга Митрофанова, газета «Боевое слово».

На фото белозерские киномеханники.