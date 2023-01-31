Любой желающий может отправиться в «кругосветное» путешествие по Курганской области на 80 выходных

Жители или гости Курганской области могут принять участие в туристическом проекте «80 выходных в Курганской области». Стартует он 18 февраля, продлится до 25 ноября.

Необходимо получить «Паспорт туриста» и посетить указанные в нем достопримечательности, событийные мероприятия, туристско-информационные центры региона. Победителей проекта ожидают не только приятные яркие впечатления, но и призы от партнеров, сообщили в пресс-службе управления культуры региона.

Получить паспорт можно в туристско-информационном центре Курганской области по Гоголя, 30 или в туристско-информационных центрах муниципальных округов.