Новый мир
Курган -10o
Курс ЦБ:$69,5975,77
16+
Версия для слабовидящих

Любой желающий может отправиться в «кругосветное» путешествие по Курганской области на 80 выходных

Главное – не забыть получить паспорт

31 января, 2023 - 09:19

Жители или гости Курганской области могут принять участие в туристическом проекте «80 выходных в Курганской области». Стартует он 18 февраля, продлится до 25 ноября.

Необходимо получить «Паспорт туриста» и посетить указанные в нем достопримечательности, событийные мероприятия, туристско-информационные центры региона. Победителей проекта ожидают не только приятные яркие впечатления, но и призы от партнеров, сообщили в пресс-службе управления культуры региона.

Получить паспорт можно в туристско-информационном центре Курганской области по Гоголя, 30 или в туристско-информационных центрах муниципальных округов.

31 января, 2023 - 09:19

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество