Лыжная база шадринского посёлка участвует во Всероссийском конкурсе

В Шадринске сегодня, 31 января, назвали территорию для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений по созданию в них комфортной городской среды. Ранее отдать голос за одну из четырех площадок местные жители могли на сайте муниципалитета, а также непосредственно в городской администрации.

Члены комиссии озвучили итоги голосования, по результатам которого победительницей стала общественная территория для семейного и активного отдыха, находящаяся вблизи лыжной базы в поселке Звездный. За нее проголосовали почти 7000 шадринцев.

На втором месте парковая зона у Дома культуры Нового поселка «Созвездие» — 3555 голосов, которая потеряла шанс на участие в федеральном конкурсе. Далее расположились сквер имени Рубана - 786 голосов и сквер по адресу: улица Треугольник Депо, 71 — 504.

Как заявил управляющий делами администрации Шадринска Сергей Сорокин, голоса ежедневно проходили модерацию. Те, что поступали несколько раз с одного IP-адреса и с IP-адресов, находящихся за пределами Российской Федерации в голосовании не учитывались. «Используя эту вынужденную меру, удалось исключить накрутку голосов», утверждает шадринский чиновник.

В администрации напомнили, что проекту территории предстоит еще пройти общественные обсуждения, в которых разрешается принимать участие простым жителям города.