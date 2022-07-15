«Магнит» оценил продукцию зауральских сельхозпроизводителей

Более 30 сельхозпроизводителей Курганской области 14 июля в рамках очередной торгово-закупочной сессии представили свою продукцию руководству сети магазинов «Магнит». Свежайшие булочки, вкуснейшие соки и компоты, пельмени, салаты, вторые блюда можно было не только увидеть, но и попробовать.

Для жителей Курганской области местный производитель – это безусловный знак качества изготовления, свежести сырья и доступной цены, отметили в пресс-службе главы региона. 65 предприятий из 14 городов, районов и округов Курганской области торгуют своей продукцией в магазинах сетевых ритейлеров.

Как пишут в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте», за три года, в течение которых правительство региона организует торгово-закупочные сессии с участием руководства крупных торговых сетей, мероприятие приобрело большую популярность среди предпринимателей.