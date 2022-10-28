Максим Кузьмин из Белозерского ответил на вопрос, легко ли быть предпринимателем

В Белозерском округе всё чаще встречаешь людей, которым государственная поддержка дала возможность повысить свой уровень жизни, воплотить мечты в реальность и добиться желаемого успеха.

Как вы думаете, можно ли свое хобби превратить в прибыльное дело? «Почему бы и нет?» – отвечает Максим Кузьмин, не побоявшийся открыть свой собственный бизнес.

Молодой человек признается, что давно вынашивал идею пусть и небольшого, но собственного дела. И смог воплотить свою мечту в реальность, открыл студию печати, оформив социальный контракт.

«Я долгое время занимался вопросом накопления капитала, а социальный контракт ускорил этот процесс, – делится Максим. – О социальной контракте узнал от мамы, она тоже взяла его год назад. Обратился в Центр социальной защиты населения, получил хорошую консультацию».

Максим собрал нужный пакет документов, составил бизнес-план, в котором расписал, на что потратит полученные средства, какой доход намерен получить, какая его часть пойдёт на нужды семьи, а какая – на дальнейшее развитие дела. Комиссия план Максима поддержала.

На предложенные по программе 350 тысяч рублей Максим закупил необходимое для работы оборудование, затем арендовал помещение и сейчас работает с удовольствием.

«В нашем селе нет конкуренции в фотопечати, поэтому я выбрал именно это направление и не ошибся. Дело пользуется спросом,– рассказывает молодой предприниматель.

В салоне можно сделать сканы, копии, печать документов, заламинировать их, распечатать фотографии разных форматов, заказать календари и магниты, фото на документы. Спектр услуг очень широкий. Максиму очень нравится дело, которым он занимается. Конечно, на пути развития собственного бизнеса много трудностей, но молодой человек говорит, что достичь при желании можно многого, главное – действовать.

Начинающий предприниматель строит планы на завтра.

«Бизнес – это творческий процесс, который не терпит застоя. Необходимо постоянно генерировать новые идеи, просчитывать рентабельность продаж и находить возможность реализовывать задуманное, – делится он. – Надеюсь, что в ближайшее время дело, которому я посвятил много времени, будет работать в полную силу, а я поставлю другую, более высокую цель, к которой буду двигаться. Моя мечта – не только создать свое будущее, но и помочь создать будущее наших граждан, организовывая рабочие места», - считает Максим Кузьмин.

В текущем году в Белозерском муниципальном округе социальным контактом воспользовались: на помощь в трудоустройстве – 40 человек, на развитие личного подсобного хозяйства – 16 человек, на открытие предпринимательской деятельности – 5 человек, на преодоление трудной жизненной ситуации – 3 человека.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово»

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