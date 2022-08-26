Макушино: битва за урожай началась

Сельхозпредприятия округа смогли приступить к уборке урожая. Здесь даже обозначились свои передовики производства - СХПК им. «Энгельса», ООО «Агропром - Агро», ООО «Русь», ООО «Надежда».

Организованно ведут жатву в сельскохозяйственном производственном кооперативе им. «Энгельса». Здесь могут собрать самый большой урожай, поскольку пшеница засеяна на 3635 гектарах, ячмень на 1641, овес – на 295 и гречиха на 194 га.

Уборку ячменя и овса начали с валков, а не напрямую. Скашивать культуру и оставлять ее на поле, при благоприятных погодных условиях выгоднее, - делится секретом успеха директор кооператива Анатолий Зубковский.

С его слов, на сегодняшний день «навалено» 1,5 тысячи гектаров ячменя. В день получается в среднем 220 гектаров. Валят жатками. Их в хозяйстве четыре, одна из которых, даже новая. Ее удалось купить в начале этого года.

Уже есть поля, на которых зерно в валках «подошло», то есть пригодно для обмолота.

- Первый день на обмолот выезжать будем - рассказывает комбайнер Петр Корженевский. Он управляет новеньким «Вектором». - Этот комбайн у меня всего три года. До него «Енисей» был. Современная техника намного лучше: пыли в кабине меньше, шумоизоляция хорошая, даже музыку можно слушать, - рассказывает Петр.

Убирают люди зерно и очень надеются на достойную цену. Возможно погода будет благоприятствовать хлеборобам и это для них сейчас самое главное.

По информации газеты «Призыв». Макушино.