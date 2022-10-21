Макушинскую центральную районную больницу капитально ремонтируют

По поручению губернатора Курганской области и благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в приемном покое Макушинской центральной районной больницы проходит капитальный ремонт.

Контракт на сумму более 1,6 млн рублей заключен с предприятием «Газстройсервис». В настоящее время выполнены демонтажные работы, произведена частичная замена внутренних электрических сетей, осуществлен монтаж подвесных потолков. Ведутся работы по устройству напольного покрытия из плитки.

Капитальный ремонт проходит и на втором этаже детского отделения больницы. В ходе проведения ремонтных работ предусмотрен ремонт полов, покраска стен и потолков, частичная замена внутренних электрических сетей, замена сантехнического оборудования и дверных блоков. Контракт на сумму более 3,3 млн рублей заключен с предприятием «ТрансСтройУрал».

«В текущем году также завершены работы по монтажу модульного здания фельдшерско – акушерского пункта в селе Требушинное. Планируется капитальный ремонт ФАПа в селе Казаркино. В ходе работ планируется проведение работ по замене оконных и дверных блоков, ремонту полов, покраске стен, облицовке стен плиткой, устройству подвесных потолков и замене внутренних электрических сетей»,- прокомментировала руководитель Макушинской центральной районной больницы Зульфия Ганиева.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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