Малый бизнес Курганской области получил поддержку от федерального проекта

4 бизнес-стартапа предпринимателей из Курганской области стали лидерами среди проектов развития малого и среднего предпринимательства на программе Акселератор роста малого бизнеса. Теперь они могут рассчитывать на взаимодействие с крупным бизнесом, а также господдержку в реализации своих планов. Всего свои проекты представили 30 предпринимателей Курганской области.

Лидерами стали: Анна Величко с проектом интерактивного музея «Время», Алексей Балин с идеей «Бизнес Ключ», Ксения Васильева проект «От мечты к реальности» и Дмитрий Вяткин с проектом «Научные исследования фазовых состояний в AR-реальности».

«Впечатления самые приятные: конструктивная обратная связь от членов оценочной комиссии, дружественная атмосфера. Удивило количество участников, которые дошли до защиты. С такой командой организаторов, спикерами, возможностью получить индивидуальные консультации как минимум странно не дойти до финала. Я в восторге от программы!», - отметила Ксения Васильева.

Акселератор в Кургане - это серия обучающих треков. Один из них посвящен возможностям государственной грантовой поддержке. Программа сопровождалась индивидуальными консультациями, разбором кейсов, работой участников над собственными проектами.

Организатором акселерационной программы выступил Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».