Мам с праздником поздравила курганская Росгвардия

В Зауралье офицеры территориального управления Росгвардии навестили мам военнослужащих войск правопорядка, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Росгвардейцы от имени руководства территориального органа передали матерям подарки, выразив признательность и благодарность за воспитание достойных защитников Отечества.

В Кургане представители ведомства также посетили праздничное мероприятие, организованное региональным благотворительным общественным фондом «Право матери», где встретились с Людмилой Ломакиной и Светланой Глазуновой, чьи сыновья рядовые Дмитрий Ломакин и Константин Глазунов погибли в один день, 14 декабря 1995 года, в Гудермесе во время отражения атаки боевиков на военную комендатуру и железнодорожный вокзал города. Оба зауральца награждены орденами Мужества (посмертно).

Офицеры ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области побывали в гостях у матери кавалера ордена Мужества (посмертно) младшего сержанта Алексея Бушуева, героически павшего в 1999 году в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, Тамары Александровны. Спецназовцы навестили также Зою Фофанову, маму ефрейтора Саида Тутынина, награжденного медалью «За отвагу» (посмертно). Сапер отдельного отряда специального назначения «Урал» погиб восемь лет назад, выполняя задачи по поиску бандитов во время спецоперации в горах Ингушетии.

Поздравления от сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии принимали Александра Бухтоярова и Ольга Бондаренко, мамы участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, исполнивших воинский долг ценой жизни. В свою очередь Александра Семеновна поблагодарила росгвардейцев за внимание и заботу, а также за оказанную помощь в решении бытовых вопросов.

В областном центре и Шадринске росгвардейцы навестили родителей военнослужащих Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции, кавалеров ордена Мужества (посмертно) ефрейторов Артура Епифанцева и Ярослава Симакова. Родные героев свято хранят краповые береты, врученные за проявленное мужество при выполнении служебного долга их сыновьям посмертно. Представители ведомства подчеркнули, что героические поступки спецназовцев достойны памяти всех поколений.

А еще стражи правопорядка вручили цветы многодетным коллегам-женщинам, пожелав им материнского счастья, крепкого здоровья и благополучия.

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