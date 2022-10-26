Мамы учащихся Новосидоровской школы шьют толстовки и балаклавы для военнослужащих

Родители учеников Новосидоровской школы имени 25 героев 12 пограничной заставы организовали швейную мастерскую.

В свободное от работы и домашних забот время мамы шьют толстовки, футболки, термобельё, флисовые носки, балаклавы для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Женщины более старшего поколения вяжут тёплые носки и перчатки. Коробки с вещами мамы сами доставляют в центр гуманитарной помощи и волонтёрства для мобилизованных в город Елань. Педагоги отмечают, что гордятся такими ответственными, мобильными и неравнодушными к общей беде родителями.

Сотрудницы швейной мастерской «Всё для фронта» просят зауральцев оказать небольшую финансовую помощь. Деньги нужны для покупки ткани.

Примерно через две недели мамы вновь поедут в Елань. «За это время хочется по максимуму нашить толстовок. Ребятам сильно понравились именно они! Хочу не только ребятам в Елани, хочу на линию боёв. Сейчас в учебных частях ребята практикуют такой трюк: берут вещи с собой на места распределения и раздают ребятам там... Поэтому, надо много-много флиса, фурнитуры и так далее», - говорит Лариса Соколова,одна из новосидоровских активисток.

Она подчёркивает, что тыл всегда был опорой фронта:«Сейчас мы с вами являемся этой опорой и должны поддерживать наших ребят на передовой».

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