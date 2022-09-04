Маргарита Коровина – лауреат национальной премии «Рукопись года»

Детский писатель, друг и постоянный партнёр библиотеки им. А. Гайдара Маргарита Коровина стала лауреатом национальной премии «Рукопись года» от «Астрель-СПб» (ИГ «ЭКСМО-АСТ»).

Премия вручается ежегодно авторам, чьи рукописи ранее не издавались. Цель премии – помочь авторам добиться успеха и признания в литературном мире посредством публикации их рукописей.

Рукопись Маргариты Коровиной «Сыскное бюро Ниро Хрюльфа» заняла спецноминацию «Лучший детский детектив».

Напомним, что Маргарита Коровина живёт и работает в Кургане. Первый рассказ сочинила в 5 лет. По профессии Маргарита адвокат, но осталась верна себе и пишет для детей сказки, стихи и даже детективы.

Маргарита состоит в Союзе детских и юношеских писателей, посещает литературные курсы и совершенствует своё литературное творчество.

Издательство АСТ планирует выпустить книгу «Сыскное бюро Ниро Хрюльфа» уже в конце сентября, на сайте бук24 открыт предзаказ.

Поздравляем Маргариту и желаем творческих успехов, необычных сюжетов и блестящих идей!

Фото из архива Маргариты Коровиной.

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