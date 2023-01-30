Масштабные работы по ремонту дорог и мостов в Кургане обсудили во время рабочего выезда губернатора

В микрорайоне Северном губернатор утвердил планы по ремонту сразу нескольких улиц. Об этом Вадим Шумков написал в своём телеграм-канале:

«Работы запланированы по улицам Ушакова, Партизанская, Панфилова. Там нужно сделать и тротуар. Улица Бурова-Петрова. Три моста. В этом году будет проведен ремонт одного, а также завершаются работы по проектированию ремонта двух других. Плюс начнутся работы по капремонту коллектора по ул. Дзержинского. Строительство участка ул. Бурова-Петрова до ул. Куйбышева городские коллеги обещают выполнить к Дню города. Посмотрим!», - написал глава региона.

Вадим Шумков подчеркнул, что планы по ремонту дорог и мостов в Кургане на этот год утверждены. Список согласован, завершается контрактование. Губернатор попросил руководителей Кургана максимально подробно информировать горожан о стартующих ремонтах и продумать маршруты движения транспорта

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