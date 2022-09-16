Масштабный ремонт теплосетей по М. Горького сократит сроки отсутствия горячей воды летом

Во время проведения капитальных ремонтных работ многим курганцам в этом году приходится испытывать неудобства, связанные с отсутствием горячей воды. Тем не менее, беспрецедентно масштабный ремонт теплосетей, проводящийся в этом году по улице Максима Горького, позволит снизить аварийность на данном участке, сократит сроки отсутствия горячей воды в летний период в квартирах горожан в последующие годы и даст возможность надёжно обеспечивать жителей теплом.

Бригады подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания» работают одновременно на трёх участках улицы Максима Горького.

На участке от улицы Томина до улицы Ленина идёт обратная засыпка канала тепловой сети с уплотнением песчаного основания и последующим асфальтированием. Перекрёсток улиц Максима Горького и Ленина уже открыт для движения транспорта.

На участке от улицы Ленина до Пролетарской также началась обратная засыпка канала тепловой сети с уплотнением песчаного основания и последующим асфальтированием. Возобновлено движение транспорта на пересечении улиц Максима Горького и Пролетарской.

На участке от улицы Пролетарская до улицы Савельева продолжается монтаж трубопровода.

Департамент ЖКХ продолжит ежедневно контролировать ход ремонтных работ на участке теплосети на улице Максима Горького, сообщили в пресс-службе администрации города. Что важно - ремонтные работы на объекте ведутся без выходных.

Администрация города Кургана стремится синхронизировать работы по замене изношенных теплосетей с работами по ремонту дорожного покрытия, поскольку теплосети на территории города проходят в основном под автомобильными дорогами.

Фото Николая Пушилина.

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