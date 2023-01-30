Мастера со всего УрФО превратят глыбы снега в чудо

В Кургане начинается открытый региональный фестиваль снежных фигур, который будет проходить с 28 по 30 января в Городском саду, на аллее рядом с «Памятником родителям». Заготовки и снежные глыбы уже на месте. Вскоре Курганской области исполнится 80 лет, и Управление культуры объявляет об акции "80 подарков Курганской области". Фестиваль снежных фигур - первый из них.

Торжественное открытие состоится в субботу, 28 января, в 10 часов. И начнется первый конкурсный день. Площадку фестиваля смогут посетить все жители и гости города и понаблюдать за работой скульпторов, как из снежных глыб рождается чудо. На открытии выступят представители городской администрации и прозвучат музыкальные номера.

Завершение фестиваля состоится в понедельник, 30 января, когда в 10 утра начнет свою работу жюри, оценит работы и пройдет награждение.

«Подобный фестиваль проходит в Курганской области впервые. Мы думаем, что он станет у нас традиционным и ежегодным. Помимо наших авторов, откликнулись представители многих субъектов Уральского федерального округа, это Сведловская, Челябинская и Тюменская области, а также Пермский край. Будет 12 профессиональных команд, 12 работ. Вся это красота будет стоять, пока позволяет погода», - рассказал заместитель начальника управления культуры Курганской области по развитию туризма Алексей Гудков.

Кроме профессиональных работ будет и 10 малых снежных форм. В первую очередь идею поддержали воспитанники детских художественных школ. 5 фигур делают они, а 5- дети и родители из семейного клуба «Оберег», который работает при Курганском доме молодежи.

«Новое – это хорошо забытое старое. До 2000 года новогодние елки сопровождались снежными городками со снежными фигурами. И сейчас ребята, которые будут работать, знают особенности работы с материалом. Меня очень радует участие детей. Мы участвовали с детьми и родителями во многих художественных акциях и фестивалях. А семейные творческие дуэты или трио всегда положительно сказывались. А конечный творческий подарок по завершению работы – лучший подарок. Как сказал великий Микеланджелло: «Скульптуру сделать просто, нужно просто освободить глыбу мрамора от лишнего». В наших сибирских условиях мрамор будет заменен на снег»,- отметил директор детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина Виктор Архипов.

О темах снежных шедевров рассказала , заведующая отделом культуры администрации города Кургана Татьяна Абросимова:

«Это событие для курганцев и жителей нашего региона. Темы выбрали наши художники самые разные, есть философские, жизненные, мировоззренческие сюжеты, а есть по мотивам русских народных сказок, эта тема близка и понятна населению любых возрастов. .Для заготовок мы брали чистый снег, повезло, что в горсаду в этом году его много, а также на встречу пошла администрация аэропорта ».

Одним из организаторов фестиваля является Курганское областное музейное объединение. Руководитель объединения Ася Насырова рассказала о работе жюри и критериях отбора:

«В компетентное жюри мы включили членов Курганского регионального отделения Союза художников России. В него вошли живописец Татьяна, художник-монументалист Эдуард Алексеев и искусствовед Светлана Кулакова. Победители будут определены по следующим критериям: оригинальность замысла, грамотное композиционное решение и техническое мастерство, соответствие представленному на конкурс эскизу. Победители получат дипломы и памятные призы от организаторов».

С этого дня круглосуточно усиленную охрану снежных глыб, а впоследствии художественных шедевров будет нести сотрудники курганской полиции и частного охранного предприятия.