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Мастера со всей Курганской области из лоскутов соберут панно

Вышьют знаменательные исторические события.

30 января, 2023 - 16:02

Мастера традиционных народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства из всех муниципальных округов участвуют в создании лоскутного панно к 80-летию Курганской области.

На лоскуте размером 50*50 см мастера вышьют знаменательное историческое событие, достижение в промышленности или сельском хозяйстве конкретного округа, сообщили в пресс-службе спортивного управления. Затем сшитые фрагменты, а их планируют изготовить 24, будут соединены в цельное полотно.

Увидеть единое произведение можно будет в областной филармониина торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 80-летия Курганской области. Состоится оно 6 февраля. Затем полотно будет представлено в курганском областном доме народного творчества.

Фото управления культуры Курганской области.

 

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30 января, 2023 - 16:02

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