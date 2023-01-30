Мастера со всей Курганской области из лоскутов соберут панно

Мастера традиционных народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства из всех муниципальных округов участвуют в создании лоскутного панно к 80-летию Курганской области.

На лоскуте размером 50*50 см мастера вышьют знаменательное историческое событие, достижение в промышленности или сельском хозяйстве конкретного округа, сообщили в пресс-службе спортивного управления. Затем сшитые фрагменты, а их планируют изготовить 24, будут соединены в цельное полотно.

Увидеть единое произведение можно будет в областной филармониина торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 80-летия Курганской области. Состоится оно 6 февраля. Затем полотно будет представлено в курганском областном доме народного творчества.

Фото управления культуры Курганской области.

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