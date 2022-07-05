Математику на «4» и «5» сдали более 80% курганских одиннадцатиклассников

14 курганских выпускников получили максимальный балл на едином госэкзамене. Двое выпускников - из лицея № 12 и гимназии № 47 - получили 100 баллов сразу по двум предметам.

Русский язык в Кургане сдавал 1591 человек. Свыше 80 баллов набрали 256 человек, свыше 90 баллов – 140 человек. «Стобалльниками» стали четыре человека – выпускники школы № 26, гимназий №№ 30, 31 и 47.

Литературу сдавал 121 выпускник. Свыше 80 баллов набрали 12 человек, свыше 90 баллов – три человека. Один человек – выпускник гимназии № 31 – получил за экзамен максимальный балл.

На ЕГЭ по химии наивысший балл в этом году получили два выпускника гимназии № 32. Свыше 90 баллов набрали 11 человек. В общей сложности химию сдавали 183 курганских выпускника.

По информации управления образования Департамента социальной политики, на ЕГЭ по истории, который сдавали 269 выпускников, набрали сто баллов семь человек – выпускники школ №№ 5, 11, 22, лицея № 12, гимназии № 32. В гимназии № 47 – два «стобалльника». Свыше 80 баллов набрали 14 человек, свыше 90 баллов – тоже 14 человек.

Английский язык сдавали 178 курганских выпускников. Более 80 баллов набрали 46 человек, более 90 баллов – 34. Сто баллов – у одного человека, выпускника гимназии № 47.

Обществознание в качестве ЕГЭ выбрали 768 человек. Набрали свыше 90 баллов – 24 человека. Один человек – выпускник лицея № 12 – получил сто баллов.

Информатику и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) сдавали 250 выпускников. Свыше 90 баллов набрали 11 человек.

Физику сдавали 210 человек, 13 выпускников набрали свыше 80 баллов, 17 – свыше 90 баллов.

Биологию сдавали 282 человека, восемь выпускников набрали свыше 80 баллов, пять человек – свыше 90 баллов.

Профильную математику выбрали в качестве ЕГЭ 719 человек, свыше 80 баллов получили 30 человек, свыше 90 баллов – девять выпускников.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, базовую математику в этом году сдавали 894 человека, на «4» и «5» этот предмет сдали более 80% учащихся. Стопроцентное выполнение – в двадцати общеобразовательных учреждениях города Кургана: №№ 5, 7, 11, 12, 19, 22, 23, 27, 30, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 55, 56.

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