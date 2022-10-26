Матери и жёны курганских мобилизованных пришли в храм в белых платочках

Сёстры милосердия Порт-Артурского прихода с первых дней специальной военной операции оказывают помощь вынужденно покинувшим Украину, семьям мобилизованных зауральцев и самим мобилизованным.

По словам одной из сестёр Ксении Кильдеевой, к ним на склад гуманитарной помощи обращаются и семьи мобилизованных, и сами воины. «Получив повестку наши мобилизованные земляки, приходят к нам на склад, помогаем им одеться и собрать всё, что в наших силах», - рассказала сестра милосердия Ксения Кильдеева.

В своей мастерской сёстры шьют для воинов обувные стельки, одежду, вяжут носки. Всё делают с молитвой, с верой Бога, в Победу и в возвращение домой защитников Родины.

Матери и жены мобилизованных курганцев организовали акцию «Белые платочки» - помолились за здравие своих сынов и мужей. «Когда мужчины были на войне или заняты какими-то важными делами, то женщины – бабушки, мамы, жёны в белых платочках шли в храм и молились, - говорит директор Курганского Центра помощи семье и детям Ольга Мищенко. - Возможно, благодаря этому и Великая Отечественная война была выиграна. А ещё есть такое выражение, что молитва матери со дна моря достанет. Это тоже не случайная фраза и не просто слова. Именно поэтому сейчас в такие трудные минуты каждое воскресенье в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери после литургии будут проходить молебны, во время которых можно соборно помолиться, постоять у иконы, позже - поговорить с батюшкой, познакомиться и пообщаться с другими женщинами, почувствовать духовную поддержку».

Фото Курганской епархии.

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