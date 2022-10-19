Матвиенко поручила выработать общую систему выплат мобилизованным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить предложения по организации системы выплат мобилизованным. Спикер заявила на заседании СФ, что разница в выплатах недопустима, сообщает ИА «ТАСС».

«Я дала поручение [первому вице-спикеру Андрею] Турчаку и [вице-спикеру Николаю] Журавлеву вместе с комитетом палаты по обороне и безопасности разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему», - передает слова Матвиенко ИА «ТАСС».

Кроме того, руководитель СФ поручила комитету по обороне и безопасности разобраться в ситуации с сильным и необоснованным ростом цен на снаряжение для мобилизованных. «Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят одежду, бронежилеты, каски, - достаточно ли их. Вопросы есть, надо разбираться с этим», - выразила свое мнение спикер Совфеда.

Ранее губернатор Вадим Шумков после посещения учебного центра в Елани в личном телеграм-канале сделал заявление о необходимости единого подхода к обеспечению мобилизованных военнослужащих в рамках спецоперации.

«Если мы собираем парней в единую Российскую армию, а не на защиту интересов каждого региона в отдельности, то и подходы к их формированию, снаряжению, обучению и обеспечению, включая решения о выплатах должны быть едиными», - считает губернатор.