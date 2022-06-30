Маяковка приглашает курганцев в «Семейный круг»

Праздничный концерт «Семейный круг»подарит любимым читателямв День семьи, любви и верности библиотека имени Владимира Маяковского.

- Вокальные и хореографические коллективы, в том числе любительские объединения библиотеки Маяковского, создадут зрителям прекрасное настроение, порадовав своим творчеством. В программе также – добрые стихотворения о семье и доме и награждение супружеской пары из клуба «Земляки» за многолетнюю любовь и верность, супружеский союз длиной в полвека, - прокомментировала Наталья Игнатова,заведующая отделом по связям с общественностью БИС города Кургана.

8 июля – замечательный повод собраться всей семьёй, провести время на свежем воздухе и послушать душевную музыку, а ещё поговорить обо всём на свете, чтобы стать ближе к своим родным.В тёплой, дружелюбной обстановке можно будет подпевать солистам хора «ХОРоших людей» и вокальной группе «Музыка души» известные песни о любви, а ещё – не сдерживать себя в желании потанцевать вместе с объединением «Просто, танцуй!».

Праздничную программу проведёт музыковед Татьяна Пак. Ждём всех в Детском парке 8 июля, начало – в 18:00. Вход свободный. Возрастные ограничения: 0+.

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