Маяковка пригласила курганцев на экономический диктант

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится 11 октября 2022 года в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского. Тема акции: «Сильная экономика — процветающая Россия!».

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Школьников приглашаем на диктант 11 октября в 12.00 по адресу: ул. Пролетарская, 39. Взрослые, в том числе студенты, смогут проверить знания в 15.00 по адресу: ул. Пролетарская, 41. Желающие также могут принять участие в акции в онлайн-формате, со своего персонального компьютера. Это возможность появится 11 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени на сайте: www.diktant.org.

Организаторы экономического диктанта: Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ) и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ.

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