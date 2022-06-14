Маяковка ждёт гостей на «Курганские вечера»

В курганской библиотеке Маяковского 13 июня состоится десятая, юбилейная встреча литературно-художественного салона «Курганские вечера».

«Благодаря авторскому проекту Виктории Крупковойу горожан есть возможность приятно провести вечер – собраться семьёй, пригласить друзей и отдохнуть в тёплой атмосфере уютного творческого вечера, зарядившись на всю неделю, а то и на две!» - отметила Наталья Игнатова,

заведующая отделом по связям с общественностью БИС города Кургана.

Мастер художественного слова Ольга Манус прочитает повесть Пушкина «Метель». Состоится конкурс среди поэтов.Герман Травников по традиции откроет конкурс Свободного микрофона прочтением стихотворений.Победителю конкурса Свободного микрофона студия звукозаписи «Икарус» дарит один час профессиональной записи.Музыкальное оформление вечера обеспечат:Игорь Стефановский(фортепиано) и Юрий Нечеухин(кларнет), солисты театра песни «Маленький город» Александр и Юлия Дерягины, Александр Лисихин.Интеллектуальная викторина «История и люди Кургана» от Алексея Дедова.Победитель викторины получает в подарок карту постоянного участника Клуба «КВ».

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