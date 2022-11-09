МЧС рекомендует зауральцам проверить проводку и осторожно обращаться с печками

Более чем 3 тысячам зауральцев за неделю напомнили правила пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия, проверяют, знают ли жители области, как обращаться с печью и электроприборами.

Возле печи на полу должен быть установлен металлический лист размером 50х70 см. Устанавливается он для предотвращения возгорания – зольник в процессе работы печи приоткрыт, через него искра может выпасть на пол и возгореться. Металлический лист предотвращает возгорания.

Печи нельзя перекаливать, сушить на них одежду и обувь. Это тоже может привести к возгоранию – стоит быть осторожными.

Часто пожары происходят по причине неисправности проводки. МЧС России по Курганской области предупреждают:«Необходимо следить за исправностью электропроводки, не пользоваться повреждёнными электроприборами, не перегружать электросеть». Неисправность проводки может привести к замыканиям, перебоям в подаче электричества. Проверьте проводку во избежание подобных ситуаций.

Сотрудники объясняют гражданам и другие правила пожарной безопасности, призывают не оставлять детей без присмотра, указывают на нарушения, которые необходимо устранить в ближайшие сроки.

Напомним, в случае возникновения происшествий необходимо сразу позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101».

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