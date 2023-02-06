Медики Курганской области начали получать специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Курганской области с января 2023 года предоставляет новые выплаты. Одна из них положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также сотрудникам, занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Размер выплаты - от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации, утверждают в местном соцфонде.

На данный момент региональный СФР перечислил специальные социальные выплаты в размере около полутора миллионов рублей 200 зауральским медработникам. Всего в России средства перечислены 2,5 тысям работников на общую сумму 21,4 млн рублей. Выплаты смогли сделать только 24 региона России.

«Начисление выплат медицинскому персоналу началось по всей стране, в том числе и в Курганской области. Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут перечисляться автоматически. Медицинские организации предоставляют Социальному фонду электронный реестр сотрудников, имеющих право на получение поддержки не позднее 10 рабочего дня после окончания отчетного месяца. Выплаты будут перечисляться адресатам в течение 7 рабочих дней после получения данных», - отметил Управляющий Отделением Социального фонда России по Курганской области Вадим Шумков.