Медорганизации Зауралья закупили оборудования на 19 миллионов рублей

За 8 месяцев этого года медицинскими учреждениями Курганской области израсходовано из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Зауралья более 19 миллионов рублей. Данные средства пошли на покупку 14 единиц медицинского оборудования и ремонт магнитно-резонансного томографа.

В частности, в Половинской ЦРБ приобрели дезинфекционную камеру на сумму 400 тысяч рублей, в Кетовской ЦРБ - химический вытяжной шкаф на сумму 190 тысяч рублей, в Курганской поликлинике №2: два цистоуретроскопа на сумму 381 тысяча рублей, дентальный цифровой радиовизиограф за 242 тысячи рублей, две стоматологические установки на общую сумму 1 515 тысяч рублей, три микропроцессорных портативных спирографа общей стоимостью более 312 тысяч рублей и два паровых стерилизатора на общую сумму порядка 4 миллионов рублей.

За счёт средств нормированного страхового запаса ТФ ОМС Курганской области отремонтировали в Курганском областном онкологическом диспансере магнитно-резонансный томограф на сумму более 8 600 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году приобрела новое цифровое диагностическое оборудование за почти три миллиона Курганская областная детская клиническая больница им. Красного Креста. А в Далматовской ЦРБ появился новый радиохирургический высокочастотный аппарат за 400 тысяч рублей.

Всего в план мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2022 год включены 19 заявок от 10 медорганизаций на общую сумму более 78 миллионов рублей.

Фото с официальной страницы областного департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте»