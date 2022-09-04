Мемориальную доску открыли на Сафакулевской школе

Сильные, молодые, бесстрашные Руслан Гашиятуллин, Хусинбай Машарипов и Айдар Лукманов доказали, что истинный патриотизм – это готовность в любой момент отдать за Родину свою жизнь. Все они – учились в Сафакулевской средней школе. Их имена увековечены на мемориальной доске, которую открыли на здании учебного учреждения.

На митинг, посвященный открытию мемориальной доски, собрались родители, родственники, учителя и ученики школы, высокопоставленные гости.

Глава Сафакулевского района Ансар Ахметжанов выразив благодарность за воспитание родителям, бабушкам и дедушкам, родным и близким наших героев, сказал: «Сегодня мы проводим акцию, связанную с увековечиванием памяти наших земляков, учеников школы, погибших в ходе специальной военной операции. Цель данного мероприятия - сохранение вечной памяти о наших ребятах, которые отдали самое ценное, самое дорогое у человека - жизнь, во имя свободы, процветания нашей Родины. Кроме открытия этого монумента в школах будут ежегодно проводиться классные часы, уроки мужества, в музеях откроются уголки памяти. Мы должны помнить о ценности поступка наших выпускников, их жизнь отдана не зря».

Присутствовавший на митинге начальник отдела военного комиссариата по Щучанскому и Сафакулевскому районам Валентин Трефилов отметил значимость данного события для села.

«Сегодняшнее мероприятие-открытие мемориальной доски военнослужащим погибшим в ходе специальной военной операции на Украине - это очень значимое событие, эти молодые люди погибли за свободу и независимость Донецкой и Луганской народной республик, за то, чтобы мы сегодня и в последующем жили счастливо и хорошо. Об этом никогда не надо забывать. Эти молодые люди, до конца выполнили свой долг. Только тот, кто служил, кто принимал участие в боевых действиях, могут понять и осмыслить полностью эти слова».

Слова поддержки близким от имени президиума районного совета ветеранов высказал Председатель районного совета ветеранов Маскутьян Ахметжанов.

«Огромное спасибо родителям наших воинов, которые достойно исполнили свой воинский долг. Именно в начале специальной военной операции - положили начало уничтожению фашизма на Украине».

От имени учеников школы выступил выпускник 11 класса Руслан Нураев.

Почетное право открытия доски было предоставлено Главе района Ансару Ахметжанову и ученику Сафакулевской школы Руслану Нураеву.

Присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили их память минутой молчания.

Каждый раз, заходя в школу, ученики будут задерживать свой взгляд на мемориальной доске, всматриваться в имена ребят, ставших примером доблести, чести, верности Родине, и понимать, какой может быть цена мирного неба над головой.

Напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение увековечить память всех наших земляков, героически павших при выполнении воинского долга. Их семьи получат дополнительную материальную поддержку. В школах, где обучались погибшие в ходе специальной военной операции, установят мемориальные доски по образцу и подобию мемориальных досок, установленных в Зале воинской славы в Большом Кремлевском дворце – на белом мраморе золотыми буквами будут написаны фамилии и имена этих парней. Также муниципальным органам власти дано поручение называть именами наших земляков, совершивших подвиги в ходе спецоперации, общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на этот подвиг.

Дания Рахматуллина.

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