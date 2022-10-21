Менее 5 дней тратят власти на ответы курганцам на платформе «Госуслуги. Решаем вместе»

Менее пяти дней в среднем тратят власти Курганской области на ответы зауральцам на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», сообщает официальная страница «Вконтакте» Центра управления регионом (ЦУР).

По статистике ЦУРа, большая часть заявителей остаётся довольной полученными ответами, что доказывает популярность платформы. За то время, когда был запущен сервис, а это произошло в декабре 2020 года, поступило более 55 тысяч обращений курганцев.

Чаще всего жителей Зауралья интересуют вопросы качества получения медицинской помощи, записи на прием к медработнику, записи на вакцинацию от коронавируса и получения QR-кодов. Кроме того, курганцы задавали вопросы по поводу содержания и ремонта автодорог, благоустройства и содержания придомовых территорий, выплат на детей. В Центре управления регионом заявили, что существенная часть заявителей уже получили ответы.

Напомним, на платформу«Госуслуги. Решаем вместе»можно обратиться с любым вопросом - от сломанной лампочки до строительства мусоросортировочного комплекса. У сервиса есть и мобильное приложение: на Android или iOS .

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