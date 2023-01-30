Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов считает, что необходимо разрабатывать больше патриотических проектов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января.

Михаил Белоусов напомнил землякам об этой важной дате отечественной истории, и отметил, что, говоря о блокаде Ленинграда, мы говорим и о нашем регионе. Ведь зауральцы участвовали в битвах за город на Неве. А наши детские дома и интернаты приняли около семи тысяч детей, эвакуированных из блокадного кольца.

«Считаю, что очень важно, чтобы наши дети, молодёжь знали и помнили эту дату, помнили о героизме воинов, отстоявших Ленинград, и мужестве его жителей. Школьники и студенты в эти дни встречаются с ветеранами, участвуют в патриотических акциях. Проходят классные часы, конкурсы рисунков и сочинений на эту тему», - написал Белоусов. И подчеркнул, что подрастающему поколению необходимо знать историю своей страны. Особенно сегодня, в условиях информационной войны, противостояния России и Запада.

«Думаю, чем больше у нас будет проектов, направленных на патриотическое воспитание, тем лучше», - заключил председатель Общественной палаты. Он напомнил, что 1 февраля стартует прием заявок на очередной конкурс Фонда президентских грантов, и высказал надежду, что среди зауральских НКО будут те, кто представит там свои проекты патриотической направленности.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.