Михаил Белоусов: YouTube намеренно нарушает безопасность своих пользователей

ТВидеохостинг YouTube намеренно нарушает безопасность своих пользователей, не блокируя потенциально опасный контент. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

«YouTube постоянно говорит о безопасности пользователей, как о важной составляющей своей работы. Но в то же время он сам намеренно нарушает эту безопасность, например, игнорируя ролики с кадрами насилия над животными, который могут увидеть не только взрослые, но и дети», — сказал Белоусов.

Напомним, в 2021 году американские зоозащитники из группы Lady Freethinker через суд обратились к Google с требованием удалить на YouTube видео, которые содержат кадры жестокого обращения с животными. Общественники утверждали, что площадка не только пренебрегает модерацией сомнительного контента, но и получает доход, вставляя рекламу в подобные ролики.

Итогом судебного процесса, который длился почти год, стало снятие всех обвинений с компании Google. Верховный суд посчитал, что согласно федеральному закону раздела 230, интернет-платформу нельзя обвинить за контент, который размещают пользователи.

Исходя из решения суда, получается, что в Америке у видеохостинга полностью развязаны руки. Он может продолжать распространять запрещенный контент не только среди американцев, но и пользователей других стран.

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