Михаил Чебыкин: «Ужесточение наказания за пьяную езду приносит результат»

Пьянство за рулём является одной из основных причин ДТП.

Профилактические рейды, в ходе которых выявляют водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, инспекторы ГИБДД проводят регулярно.

«В рамках проведения этих мероприятий из процесса дорожного движения в минувшем году исключено 656 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, и 715 лиц, не имевших либо лишённых права управления», - приводит цифры начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин.

В целом же в ходе повседневной работы за год сотрудники службы выявили по области без малого 4 тысячи пьяных водителей. 600 таких автолюбителей уже повторно были обнаружены за рулём в таком ненадёжном состоянии. В июле 2022 года в уголовное и административное законодательство были внесены изменения, предусматривающие ответственность за повторное вождение в пьяном виде.

«За тот период 127 лиц уже привлекаются к ответственности, - сообщил Михаил Чебыкин. - В том числе совершены 7 деяний, ответственность за которые предусматривается уголовным кодексом. По ним возбуждены дела. По одному из них уже оглашён судебный приговор. Меры ужесточения ответственности положительно сказываются на состоянии аварийности на дисциплине участников дорожного движения».

В минувшем году по вине нетрезвых и отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей в нашем регионе произошло каждое седьмое ДТП.

«В результате принимаемых мер в прошлом году на 16,8% было меньше зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортом с признаками алкогольного опьянения, - пояснил Михаил Чебыкин. – Число погибших в таких авариях сократилось почти на четверть. Число раненых на 16,8%».

В количественном выражении - в 119 «пьяных» ДТП, совершённых в прошлом году,погибли 20 и получили ранения 144 человека.

Константин Сапунов.

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