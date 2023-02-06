Михаил Мишустин поздравил Курганскую область с юбилеем

Михаил Мишустин отметил, что долгие годы здесь осваивались территории, строились поселения и крепости, создавались сельское хозяйство и промышленность, культурные традиции.

"Сегодня Курганская область – крупный промышленный регион, где активными темпами развивается машиностроение, металлообработка, фармацевтическая отрасль, сельское хозяйство, продукция Курганских предприятий отличается высоким качеством, востребована у нас в стране и далеко за ее пределами. Здесь многое делается для создания благоприятного инвестиционного климата, реализуются проекты, действует сеть индустриальных парков", - говорится в поздравлении.

Председатель правительства подчеркнул, что область обладает уникальными природными и историческими достопримечательностями. Особое географическое положение, минеральные источники дают возможность развивать лечебно-оздоровительный, экологический, культурно-познавательный и спортивный туризм.

"Дорогие друзья! Каждое достижение Курганской области – это результат вашего самоотверженного труда, мастерства, целеустремленности, любви к родной земле. В этот праздничный день хочу пожелать вам новых успехов, удачи в реализации намеченных планов, здоровья и благополучия", - пожелал Михаил Мишустин.