Михаили Белоусов: «Притеснять людей по национальному признаку – путь к глобальному злу»

9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Говоря об этой дате, председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов обратился к землякам на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Переписать историю нельзя. Наша страна, понесшая огромные потери в Великой Отечественной войне, сломившая хребет фашизму, как никто другой знает это. Для защиты общества от этой заразы у нас принят ряд законов. Наказание до пяти лет лишения свободы предусмотрено для тех, кто пытается реабилитировать нацизм, кто отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространяет ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. За пропаганду и публичную демонстрации атрибутики и символики организаций, имеющих отношение к фашизму и нацизму, установлена административная ответственность. Но я бы отметил главное - необходимость качественного исторического и культурного просвещения молодежи», - написал Михаил Белоусов.

По словам председателя Общественной палаты региона, все мы увидели, к чему может привести лояльное отношение к нацизму в отдельно взятой стране.

«Сегодня наши солдаты, наши мобилизованные земляки борются с этим злом. Защищают право людей говорить на родном языке, сохранять свои традиции, свою национальную идентичность. И мы все поддерживаем наших воинов», - сообщил Белоусов.

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