Минцифры РФ обновило сервис по записи к врачу онлайн

Минцифры РФ обновило сервис «Запись к врачу» на портале «Госуслуги», добавив в него технологию «витрины данных». Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Медучреждения по всей стране будут загружать информацию в собственные «витрины данных». На их основании «Госуслуги» покажут пациенту свободное дату и время для записи к специалисту в выбранной поликлинике. Это позволит сделать процесс записи к врачу доступнее и комфортнее для россиян, подчеркнул Чернышенко.

«При создании «витрин данных» необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент», — сказал он.

Чернышенко поручил главам субъектов РФ создать региональные «витрины данных» и подключить их к платформе «Госуслуги» до конца года. Так, в течение месяца Минцифры РФ разработает единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионы подготовят планы мероприятий по их созданию.

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