Минэкономразвития России оценило проект курганского индустриального парка

Курганский проект индустриального парка «Стальмонтаж» победил в специальной номинации «С опережением плана» методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Объявление лауреатов состоялось в рамках XI Международного форума территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2022», который проходил в Новосибирске.

Форум был посвящен вопросам создания и развития промышленной инфраструктуры. В этом году его посетили более 300 делегатов из 56 регионов страны. Участвовали представители федеральных и региональных органов власти, корпораций развития, индустриальных парков и технопарков. Свои проекты представили 30 субъектов Российской Федерации, в том числе Курганская область.

В состав управленческой команды региона «Лидеры развития инфраструктуры» вошли директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев, его заместитель Иван Смирных, генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова, генеральный директор УК – АО «Стальмонтаж» Александр Черняк и его заместитель Филипп Захаров. Возглавил команду заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

- Мы рады, что наш проект отмечен коллегами и наша команда вошла в число лучших. Это результат работы по повышению инвестиционной привлекательности Курганской области, в рамках задач, поставленных перед нами губернатором, - подчеркнул Владимир Архипов.

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова управленческая команда региона занималась разработкой проекта индустриального парка «Стальмонтаж» по типу «браунфилд».

Напомним, что это седьмой по счету индустриальный парк Курганской области. Всего в регионе по поручению главы региона Вадима Шумкова планируется создать девять индустриальных парков.

Парк оснастят всей необходимой промышленной инфраструктурой: электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, водоотведением, а также обеспечат транспортную доступность. На его площадях планируют производить металлоконструкции, строительные материалы и специализированную технику.

Проект создания индустриального парка «Стальмонтаж» поддержан Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Фото Николая Пушилина.