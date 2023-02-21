Минимальный размер оплаты труда в России составит почти 20 тысяч рублей

Владимир Путин отметил, что важно обеспечить реальный ощутимый рост заработных плат в России. Глава государства предложил провести с 2024 года дополнительную индексацию МРОТ – на 10%, помимо запланированной на 8,5%. Благодаря чему минимальный размер оплаты труда в стране повысится на 18,5% и составит 19242 рубля.

«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат», - подчеркнул президент.

По мнению председателя Общественной палаты Курганской области Михаила Белоусова, это позитивно отразится на финансовом положении зауральцев. Он добавил, что в нашем регионе при расчёте МРОТ учитывается ещё и уральский коэффициент в размере 15%.

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