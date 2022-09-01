Министр МЧС России вручил медали зауральским огнеборцам

Министр МЧС России Александр Куренков сегодня, 1 сентября, на Троицкой площади вручил семи сотрудникам Главного управления МЧС России по Курганской области государственные награды «За отвагу на пожаре» и «За спасение погибавших».

«Уверен, в каждой из этих наград помимо личного мужества отражен опыт, профессионализм всего пожарного братства», - отметил министр.

В списке награжденных заместитель начальника отдела Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ подполковник внутренней службы Олег Мыльников 1 мая 2021 года при тушении пожара в частном жилом доме по улице Олега Кошевого в городе Кургане в условиях, сопряженных с риском для жизни, предотвратил взрыв газовых баллонов, а также гибель и травмирование населения, в том числе малолетнего ребенка. Сам Олег, как заведено у огнеборцев, очень скромный, героем себя не считает, говорит, что помочь людям в этой ситуации просто было его долгом. «О страхе никто не думает в критические моменты, очень помогает вера близких», - отметил он. Поступить на службу в МЧС мечтал с детства, в пожарной охране он уже 21 год.

«В этом году ситуация с природными пожарами на Урале складывалась непросто. Пожары сопровождались огненным штормом и аномальной жарой. Это было настоящее испытание для огнеборцев и жителей региона. Вместе мы справились с этой стихией. Уверен, будут сделаны правильные выводы. Эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования. Только комплексный подход к прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечивает общий успех, - сказал Александр Куренков, добавив, что наработанные методы нужно применять, а исполнительная дисциплина, контроль и оценка организованных мероприятий должны быть постоянными.

Здесь же сегодня прошла выставка техники местных заводов-изготовителей, которые впоследствии могут осуществлять поставки в том числе для нужд МЧС России. Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования пригнал на Троицкую площадь две пожарные автоцистерны, научно-производственная фирма «Техно Транс» продемонстрировала снегоболотоходы «Бурлак» и «Fenix». Представители предприятий подробно рассказали министру МЧС России Александру Куренкову и полпреду Президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, который специально приехал в Курган на это мероприятие, о технических возможностях машин. Гостей на выставке сопровождали начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, а также заместители губернатора Владимир Архипов и Константин Малышев.

Генеральный директор компании «Техно Транс» Павел Кукало специально приехал в столицу Зауралья на встречу с министром. У него особая миссия. Он перед Александру Куренкову модель бульдозера ДСТ десятой серии и не только. «В дар за спасённую жизнь одного из уральских промышленников на Эльбрусе передал минипогрузчик на гусеничном ходу - с целью оснастить подразделение «Центроспас» данной техникой, которая поможет в спасении жизни в достаточно сложном регионе. Машину сейчас готовят в Челябинске. На Эльбрусе гибнет до 70 человек в год. Будет меньше. Запомните статистику», - подчеркнул Павел Кукало.

Отметим, что в наш регион главный спасатель страны приехал по приглашению Вадима Шумкова. Программа на день насыщенная. Впереди – встречи, совещание, оценка работы регионального главка МЧС.

Екатерина Черепанова. Фото автора.