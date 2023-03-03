Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил курганских учителей

Каждый выдающийся ученый, спортсмен, писатель, врач или строитель когда-то сидел за школьной партой, отвечал у доски. И именно с компетентного, опытного наставника всегда начинался его путь к большим профессиональным свершениям. Об этом заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в видео, обращенном курганским учителям. Ролик был показан сегодня в курганском Дворце детского (юношеского) творчества, где прошла церемония открытия Года педагога и наставника в Курганской области.

- Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! По Указу Президента нашей страны нынешний 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Решение посвятить этот год воспитателям, учителям и всем, кто передает подрастающему поколению знания, мудрость, теплоту своих сердец, еще раз подтверждает значимость наставнического труда, - указал Сергей Кравцов.

Федеральный министр пообещал всячески поддерживать учителей, создавать все условия, чтобы им было в радость трудиться и воспитывать талантливую, целеустремленную, ответственную молодежь.

- В этом году, в год 200-летия великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского нас ждет насыщенная программа. В течение года состоятся масштабные смотры и форумы. Это и Фестиваль наставничества, и Всероссийский форум классных руководителей, и традиционная Большая учительская неделя, множество ярких инициатив, призванных рассказать о педагогических династиях, высоком профессиональном мастерстве наших любимых учителей, - сообщил Министр просвещения РФ, призвав курганских учителей принять в этих мероприятиях активное участие.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.