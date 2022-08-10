Минпросвещения ждет предложения от курганских учителей

Учителя России могут высказать свои предложения о том, какие мероприятия, по их мнению, важно провести в рамках Года наставника и педагога. Сбор предложений организован по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова. Направлять свои идеи необходимо на адрес электронной почты 2022@edu.gov.ru.

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой внести предложения о том, какие мероприятия в рамках Года наставника и педагога были бы важны именно вам. Рассказать, как вы, педагоги, учителя, видите дальнейшее развитие системы образования. Предложения можно направить в наш адрес по электронной почте», – обратился к педагогам министр просвещения России Сергей Кравцов.

27 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Сейчас ведется работа над планом мероприятий Года педагога и наставника. Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как на федеральном, так и региональном уровнях.

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