Минсельхоз РФ отметил продукцию курганского предприятия

В городе Санкт-Петербурге с 26 августа по 4 сентября проходила Агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». В конкурсе приняли участие 55 компаний из российских регионов, ближнего (Белоруссия) и дальнего (Нидерланды) зарубежья.

Свою продукцию на выставке представили в том числе предприятия из Курганской области. Причем некоторые из них вернулись из Северной столицы с высокими наградами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Так, в номинации «За производство высококачественной продовольственной продукции» было отмечено четыре виде продукции Частоозерского мясоперерабатывающего предприятия «Велес».

Отметим, что всего своих обладателей нашли 99 золотых и 16 серебряных медалей.

Как сообщает agrorus.expoforum.ru, тематический фокус проекта 2022 года – производство, переработка и реализация сельскохозяйственного сырья и готовой продовольственной продукции. Революционный формат Агрорусь:Перезагрузка ориентирован на создаваемую отечественную агропищевую индустрию будущего – foodnet.

Проект АГРОРУСЬ проводится с 1991 года – ровесник современной России.

Проект АГРОРУСЬ, перешагнув 30-летний рубеж, ставит перед собой новые задачи: развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности Северо-Западного федерального округа, расширение межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации.

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