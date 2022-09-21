Минстрой РФ поблагодарил Курганскую область за темпы ввода жилья и расселение аварийного фонда

Курганская область в лидерах по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению за восемь месяцев 2022 года

Курганская область признана регионом, лидирующим по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению за восемь месяцев 2022 года. Зауралье получило благодарственное письмо Минстроя РФ.

Награждение прошло в Москвев рамках стратегической сессии «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства». Стратегическая сессия проводилась Правительством Российской Федерации и Минстроем России при участии Главгосэкспертизы России.

Более 205 тысяч квадратных метров жильяв регионе введено с начала 2022 года. Из аварийного переселено 380 человек из 6,19 тысяч квадратных метров. С начала действия программы расселены 1 595 тысяч человек. До конца года планируется расселить ещё 70 человек. За 2023 год из аварийного жилищного фонда площадью 18,5 тысяч квадратных метров планируют расселить ещё 1458 человек, сообщили в пресс-службе главы региона.

С начала года сдано более 150 тысяч кв. м. нового жилья. Строится более 200 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства и ввода в эксплуатацию ежегодно увеличиваются. В планах 2023 года ввести минимум 300 тысяч кв. м. жилья. В пресс-службе главы региона сообщили, что существенную роль в увеличении темпов строительства индивидуального жилья играют региональные меры поддержки в рамках инициированного губернатором Вадимом Шумковым проекта «Русская мечта: Курганская область зовёт!».

Благоустроено 45 общественных и 25 дворовых территорий. Всего за последние три года в регионе благоустроены 315 общественных и 274 дворовых территории.

Фото Николая Пушилина.

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