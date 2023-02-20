Мишкинские дети играют на рояле «Николай Рубинштейн»

В Мишкинском Доме культуры появился новый рояль «Николай Рубинштейн». Инструмент занял достойное место на сцене большого зала.

Приобретение нового инструмента позволит в дальнейшем приглашать с концертными программами большее количество профессиональных музыкантов и солистов областных и региональных учреждений культуры. Рояль в своей учебной и концертной деятельности будут использовать учащиеся и преподаватели муниципального культурного учреждения дополнительного образования «Мишкинская ДШИ».

Для детей это дополнительная мотивация к творческим успехам и достижениям, ведь залог красивой и чистой игры – хороший инструмент. Это замечательный подарок не только талантливым детям и преподавателям, но и всем мишкинцам и гостям посёлка.

Как отметили в районной газете «Искра», что приобрели новый инструмент в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

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