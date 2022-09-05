Мишкинские подростки узнали, что такое «Новая пятилетка»

Генеральный директор компании «УК «АГРОМАКФА» Сергей Юрьевич Григорьев – член Попечительского совета Мишкинского филиала Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – организовал для воспитанников учреждения профориентационную экскурсию на предприятие «Новая Пятилетка».

Предприятие специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и семян масличных культур, сообщили в пресс-службе соцзащиты. В настоящее время в самом разгаре уборочные работы на полях. Агроном Евгений Важенин показал мальчишкам весь процесс уборки урожая. Воспитанники познакомились с людьми разных профессий: трактористом, комбайнером, механизатором, оператором очистки семян. Здесь у подростков появилась возможность посмотреть, изучить технический парк, «порулить» трактором и комбайном под контролем опытных наставников. Ну а какие работы в поле без обеда! Настоящего! В компании специалистов своего дела, которые рассказали ребятам о секретах мастерства и своем пути в профессию.

Чтобы работать на таком предприятии, прежде всего нужно получить образование. Для ребят, проживающих в сельской местности, получить профильное образование можно на базе Мишкинского профессионально-педагогического колледжа. Возможно, после такой экскурсии кто-то из подростков сделает выбор в пользу тех профессий, которые востребованы в сельском хозяйстве.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.