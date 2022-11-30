Мишкинские школьники встретились с именитой легкоатлеткой

В Мишкинской ДЮСШ 29 ноября состоялась встреча юных спортсменов с многократным победителем и призером межрегиональных и региональных соревнований по легкой атлетике, выпускницей Мишкинской ДЮСШ, а ныне уже тренером по легкой атлетике Умедой. Иброхимовой.

В ходе встречи Умеда поделились своими воспоминаниями, секретами успеха, и призывала молодых спортсменов всегда слушаться родителей, тренеров, заниматься и тренироваться не покладая рук, никогда не сдаваться, идти к своей цели, и только тогда они смогут добиться успехов в спорте и жизни. Дети с интересом слушали, задавали вопросы. Их интересовали темы о питании, режиме дня спортсмена, что делать, когда теряешь надежду на результат, о работе тренера. На все вопросы ребята получили подробные ответы.

Вторая часть мероприятия была посвящена Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «ГТО». Ребята продемонстрировали свою отличную физическую подготовку, с удовольствием приняв участие в выполнении норм комплекса ГТО.

Школьники остались под большим впечатлением и удовольствием от проведённой встречи, пообещали продолжить заниматься спортом, добиваться высоких успехов и идти к намеченным целям.

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