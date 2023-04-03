Мишкинский школьник вместо Вадима Шумкова провёл заседание членов правительства

Ученик 7А класса Мишкинской школы Игорь Нарочный побывал «в роли» губернатора Курганской области.

Юноша провёл заседание членов правительства, голосование по важным вопросам, касающимся сферы образования региона, подписал правительственные правовые акты и проекты распоряжений.

Всё это происходило 30 марта в форме деловой игры в рамках профориентационного образовательного тура "Курган - возможности роста", уточнили в редакции Мишкинской районной газеты. В туре приняли участие учащиеся 7-8 классов Мишкинской, Краснознаменской и Кировской школ, а также школ Юргамышского муниципального округа.

В правительстве Курганской области для ребят провели экскурсию, рассказали о людях, благодаря которым происходило становление нашего края, об истории нашей малой Родины, юные гости собрали из пазлов карту региона.

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