Митрополит Даниил напомнил о прибытии в Курган иконы Божией Матери Феодоровской

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил напомнил курганцам, что завтра, 17 февраля, в областной центр прибудет всемирно известная чудотворная икона Божией Матери Феодоровской. По его словам, ей молятся о семейном благополучии, о рождении и воспитании детей. Прибытие иконы приурочено к 30-летию Курганской епархии.

Встреча святыни и молебен пройдут в Троицком соборе, начало в 10:00.

18 февраля после Божественной литургии начнется молитвенное шествие от Троицкого собора к Александро-Невскому собору, где икона будет пребывать 18 и 19 февраля. Начало хода в 11:00.

Договориться о принесении чудотворного образа удалось митрополиту Даниилу при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил рассказал курганцам историю иконы Феодоровской Божией Матери

В честь 30-летия образования Курганской епархии 19 февраля в Курганской областной филармонии состоится благотворительный концерт «Свет веры». Вход исключительно по приглашениям.

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