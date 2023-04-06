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Митрополит Даниил освятит вербы в Александро-Невском соборе города Кургана

Прийти можно будет в субботу и в воскресенье.

6 апреля, 2023 - 16:33

В Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит чин освящения верб во время вечернего богослужения в Лазареву субботу, 8 апреля, и после Божественной литургии в Вербное воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе епархии.

Начало служб: 8 апреля (суббота) 17:00 часов; 9 апреля (воскресенье) 09:30 часов.

9 апреля Православная Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим.

 

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6 апреля, 2023 - 16:33

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