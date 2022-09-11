Митрополит Даниил поздравил учащихся просветительского центра епархии

Митрополит Даниил 11 сентября открыл новый учебный год в просветительском центре Курганской епархии.

Центр действует третий год, здесь занимаются люди разных возрастов: дети – в воскресной школе, их родители – в воскресной школе для взрослых, прихожане – на богословских курсах.

«Самое главное – что наш культурно-просветительский центр востребован. В народе есть замечательная пословица «К пустому колодцу за водой не ходят». Если сюда ходят люди, значит, наш колодец не пустой», - сказал митрополит Курганский и Белозерский Даниил, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

Владыка отметил, что культурно-просветительский центр можно назвать больницей, где лечат души взрослых и детей: «Я с радостью замечаю, как дети, которые учатся в воскресной школе, меняются – у них глаза делаются другими! А глаза – зеркало души».

Как сообщили в пресс-службе Курганской епархии, 12 сентября в просветительском центре начались занятия на православных богословских курсах. Среди преподаваемых дисциплин - Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, катехизис, догматическое богословие, нравственное богословие, сравнительное богословие, апологетика, сектоведение, основы информационной безопасности православная антропология, литургика, история Русской и Зарубежной Церкви и многие другие предметы.

О воскресной школе для детей от трёх лет рассказала заместитель директора по учебно-методической работе культурно-просветительского центра Курганской епархии Ольга Трембакова. В своём выступлении Ольга Владимировна поблагодарила педагогов и родителей, которые находят время для занятий, вкладывают силы в воспитание и образование детей.

Фото пресс-службы Курганской епархии.