Митрополит Даниил призвал молиться за мобилизованных

Молебное пение с акафистом Пресвятой Богородице о русском воинстве начали совершатьво всех храмах Курганской епархии по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

Богослужения будут проводиться по воскресеньям в 18:00, первая служба прошла 2 октября, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Записки о поминовении воинов принимаются без пожертвования.

«Дорогие братья и сестры! В это трудное время мы должны вместе сплотиться в нашей молитве к Богу, потому что только Бог может помочь каждому из нас и особенно нашим ребятам, которые сейчас находятся на поле брани. Я призываю всех родственников, знакомых, близких оказать помощь нашим воинам своей молитвой. Приходите по воскресеньям в наши храмы, и будем вместе молиться о наших ребятах. И Господь будет помогать им. Это самое главное, чтобы они остались живы, чтобы вернулись в свои семьи, чтобы снова радовали нас», – сказал владыка.

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